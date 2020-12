È iniziato il post Khamenei. Le mosse di Israele, Iran e Turchia secondo Nirenstein (Di martedì 8 dicembre 2020) Che Iran sarà senza Khamenei e Fakhrizadeh? Se l’81enne Ayatollah, gravemente malato, potrebbe essere sostituito dal capo della magistratura Iraniana, Ebrahim Raisi ma senza un sensibile cambio di rotta, ecco che la perdita dello scienziato nucleare toglie a Teheran il suo braccio operativo che preparava le testate atomiche dei missili balistici. Lo dice a Formiche.net la giornalista Fiamma Nirenstein, tra le altre cose membro del Jerusalem Center for Public Affairs, che scompone la transizione Iraniana leggendola in filigrana anche alla luce dei rapporti con Israele e Turchia e dell’accordo militare e commerciale tra Cina e Iran, di cui poco si parla in Ue. Il leader supremo Iraniano avrebbe trasferito i suoi poteri al figlio Sayyid ... Leggi su formiche (Di martedì 8 dicembre 2020) Chesarà senzae Fakhrizadeh? Se l’81enne Ayatollah, gravemente malato, potrebbe essere sostituito dal capo della magistraturaiana, Ebrahim Raisi ma senza un sensibile cambio di rotta, ecco che la perdita dello scienziato nucleare toglie a Teheran il suo braccio operativo che preparava le testate atomiche dei missili balistici. Lo dice a Formiche.net la giornalista Fiamma, tra le altre cose membro del Jerusalem Center for Public Affairs, che scompone la transizioneiana leggendola in filigrana anche alla luce dei rapporti cone dell’accordo militare e commerciale tra Cina e, di cui poco si parla in Ue. Il leader supremoiano avrebbe trasferito i suoi poteri al figlio Sayyid ...

zazoomblog : È iniziato il post Khamenei: tutte le mosse di Israele Iran e Turchia secondo Nirenstein - #iniziato #Khamenei:… - RDim : @Nina2397991955 @Lollysma @Veronicaaaaa282 @Ale_iocicredo @screnni La canalis ha iniziato a frequentare suo marito… - Giovanni860810 : RT @BabbeoN: @GiorgiaMeloni Se è per questo sono già passati 22 anni da quando Giorgia Meloni ha iniziato ad ammorbare la politica, umilian… - snowpointexe : @thatsnomoonn first impression: mi è piaciuta l'idea del sondaggio degli occhi degli attori ahhaah your nickname in… - BlackxOlsen : @ginny_skywalker - first impression: Ricordo che quando ti ho iniziato a seguire avevi l'icon di Wanda e quindi mi… -

Ultime Notizie dalla rete : iniziato post IKEA non pubblicherà più il suo catalogo cartaceo Il Post Scuole aperte in estate e nei fine settimana: il piano del ministero per la ripresa post-covid

A gennaio, con la speranza di una diminuzione dei contagi, potrebbero riaprire le scuole. Il covid, scoppiato in Italia da quasi un anno, ha tenuto ...

La storia dei ritardi della specializzazione di 14mila medici

Il concorso per gli specializzandi si è tenuto a settembre ed era già in ritardo: dopo ci sono stati ricorsi, rinvii e molta incertezza ...

A gennaio, con la speranza di una diminuzione dei contagi, potrebbero riaprire le scuole. Il covid, scoppiato in Italia da quasi un anno, ha tenuto ...Il concorso per gli specializzandi si è tenuto a settembre ed era già in ritardo: dopo ci sono stati ricorsi, rinvii e molta incertezza ...