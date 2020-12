Dietrofront dell’Eav | treni in servizio anche nelle domeniche di dicembre

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Idelle linee, Ente Autonomo Volturno, sono regolarmente in circolazione. Sospesa quindi la decisionedi interrompere ilnei giorni festivi. L’Eav rende noto cheprossimediilsarà svolto regolarmente secondo il programma ridotto previsto per i giorni non lavorativi. Nella giornata del 9invece, In relazione al protrarsi delle difficoltà in termini di disponibilità del personale, i seguentisaranno soppressi e sostituiti conautobus: Linea Napoli – Sorrento Da Napoli per Sorrento: Treno 1181 delle ore 18:09 Treno 11831 delle ore 18:32 Treno 1201 ...