Boldrini cita Salvini e chiede i danni | strumentalizzazione dell’odio

"Chiedo i danni a Salvini, campagna d'odio contro di me". Questa sembrerebbe sia la motivazione per la quale la deputata vorrebbe citare in giudizio Matteo Salvini. Una strumentalizzazione di una campagna d'odio senza precedenti nei suoi confronti. L'ex Presidente della Camera Laura Boldrini sembra intenzionata a portare in giudizio con un'azione legale il Segretario della Lega Matteo Salvini. "Stiamo parlando del mio nome associato ai crimini commessi dai migranti", aggiunge la deputata in una nota dell'intervista rilasciata alla giornalista Alessandra Arachi sul Corriere della Sera.

UmbeScara : 1)- Alcuni passaggi dell'articolo di #Feltri (padre) sullo stupro di #Genovese 2)- Parte dell'articolo della… - cintamtam : @e_terranova Azzurra Barbuto è una certezza : fa più schifo in quanto donna. E poi alzano una canizza se la Boldrini cita Feltri. Squallidi. - oloflover : RT @NatjusLDB: Corbyn legge xi, qui in italia il presunto leader dei comunisti cita de gaulle e si diverte a pescare foto brutte della bold… - moro_thomas : RT @NatjusLDB: Corbyn legge xi, qui in italia il presunto leader dei comunisti cita de gaulle e si diverte a pescare foto brutte della bold… - NatjusLDB : Corbyn legge xi, qui in italia il presunto leader dei comunisti cita de gaulle e si diverte a pescare foto brutte d… -

