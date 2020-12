Alessandro Borghese indagato: fatture false? (Di martedì 8 dicembre 2020) Alessandro Borghese, lo chef televisivo, è stato colpito da un’avviso di garanzia per false fatture. Una vicenda che lo ha colpito, che coinvolge anche sua moglie. Tutta colpa di un parente… “Mai avrei pensato un giorno di raccontare di esser stato fregato da un parente, uno della mia famiglia”. E invece ad Alessandro Borghese è successo anche questo nella sua vita. Al Corriere della Sera lo chef stellato, figlio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 8 dicembre 2020), lo chef televisivo, è stato colpito da un’avviso di garanzia per. Una vicenda che lo ha colpito, che coinvolge anche sua moglie. Tutta colpa di un parente… “Mai avrei pensato un giorno di raccontare di esser stato fregato da un parente, uno della mia famiglia”. E invece adè successo anche questo nella sua vita. Al Corriere della Sera lo chef stellato, figlio Articolo completo: dal blog SoloDonna

Corriere : Di che cifre parliamo? «Circa 200 mila euro. Soldi che ha finito di ridarmi tre settimane fa, credo vendendo un imm… - Corriere : ?? ?? Alessandro Borghese indagato per fatture false - robertoanversa : Piccole cifre 200K €. E' vero che è tutto in prporzione ma..... Bho Chef Alessandro Borghese e moglie indagati pe… - modiamo : Alessandro Borghese indagato, lo sfogo: 'Fregato da un parente' - occhio_notizie : Sapevate che la moglie di Alessandro #Borghese è nata in #Campania? -