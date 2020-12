Una partigiana coraggiosa per tutta la vita (Di martedì 8 dicembre 2020) Nonostante che l’età e la malattia non lasciassero molta speranza, la notizia della morte di Lidia Menapace ci è giunta con insopportabile, grande, dolore. Eravamo affezionati a questa donna di lunga vita, di intenso impegno su tanti fronti, dalla Resistenza, al femminismo, all’antimilitarismo, alla politica. Tutti impegni da lei vissuti intensamente, talora al di là dell’immaginabile. C’è chi la ricorda seduta di notte, in una stazione deserta che aspettava un treno, e c’è chi rammenta i suoi incontri in giro … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 8 dicembre 2020) Nonostante che l’età e la malattia non lasciassero molta speranza, la notizia della morte di Lidia Menapace ci è giunta con insopportabile, grande, dolore. Eravamo affezionati a questa donna di lunga, di intenso impegno su tanti fronti, dalla Resistenza, al femminismo, all’antimilitarismo, alla politica. Tutti impegni da lei vissuti intensamente, talora al di là dell’immaginabile. C’è chi la ricorda seduta di notte, in una stazione deserta che aspettava un treno, e c’è chi rammenta i suoi incontri in giro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

RaiTre : 'Sono rimasta partigiana tutta la vita, perché fare la partigiana è una scelta di vita'. A novantasei anni ci ha l… - nzingaretti : #LidiaMenapace ha insegnato a intere generazioni cosa significa lottare per la libertà. Dall’esperienza partigiana,… - robersperanza : Provo dolore per la morte di Lidia Menapace, una donna straordinaria, esempio di forza e coraggio per tante generaz… - nuccia20 : RT @Iperbole_: Giù il cappello, è morta una Partigiana. Ciao Lidia, grazie di tutto! Ciao bella, ciao! #LidiaMenapace - garyy646 : RT @unoscribacchino: “Sono ex prof, ex tante altre cose, ma non ex partigiana, perché essere partigiani è una scelta di vita”. Addio #Lid… -