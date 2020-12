Udinese, operazione riuscita per Jajalo: il comunicato del club (Di lunedì 7 dicembre 2020) Brutta tegola per l’Udinese che perde Mato Jajalo per parecchio tempo. operazione perfettamente riuscita per il centrocampista bianconero L’Udinese comunica l’operazione riuscita di Mato Jajalo: il centrocampista ha riportato la rottura del crociato e del menisco sinistro. Il comunicato. «Udinese Calcio comunica che in data odierna Mato Jajalo si è sottoposto con successo all’intervento di ricostruzione del legamento crociato e del menisco interno del ginocchio sinistro. L’operazione è stata eseguita, presso la clinica Villa Stuart di Roma, dal Professor Mariani. Il calciatore rientrerà nei prossimi giorni a Udine per intraprendere l’iter riabilitativo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Brutta tegola per l’che perde Matoper parecchio tempo.perfettamenteper il centrocampista bianconero L’comunica l’di Mato: il centrocampista ha riportato la rottura del crociato e del menisco sinistro. Il. «Calcio comunica che in data odierna Matosi è sottoposto con successo all’intervento di ricostruzione del legamento crociato e del menisco interno del ginocchio sinistro. L’è stata eseguita, presso la clinica Villa Stuart di Roma, dal Professor Mariani. Il calciatore rientrerà nei prossimi giorni a Udine per intraprendere l’iter riabilitativo». Leggi su Calcionews24.com

