Tredicesima 2020: quando arriva, calcolo, esclusi, ratei in cassa integrazione (Di lunedì 7 dicembre 2020) Guida al pagamento della Tredicesima 2020, anche con la cassa integrazione. Il mese di dicembre coincide con il pagamento della Tredicesima mensilità, somma prevista dai contratti collettivi di lavoro per sostenere le spese dei lavoratori durante le festività natalizie. La Tredicesima spetta a tutti gli assunti con contratto di lavoro dipendente ma, a differenza delle mensilità ordinarie, viene liquidata in un’unica soluzione di norma, come già anticipato, in corrispondenza o entro il Natale. L’importo di questa mensilità aggiuntiva è legato ai periodi in forza in azienda nonché a eventuali assenze che possono verificarsi durante l’anno, ad esempio per cassa integrazione, comprese le domande con causale “COVID-19”. Analizziamo nel dettaglio cos’è e ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Guida al pagamento della, anche con la. Il mese di dicembre coincide con il pagamento dellamensilità, somma prevista dai contratti collettivi di lavoro per sostenere le spese dei lavoratori durante le festività natalizie. Laspetta a tutti gli assunti con contratto di lavoro dipendente ma, a differenza delle mensilità ordinarie, viene liquidata in un’unica soluzione di norma, come già anticipato, in corrispondenza o entro il Natale. L’importo di questa mensilità aggiuntiva è legato ai periodi in forza in azienda nonché a eventuali assenze che possono verificarsi durante l’anno, ad esempio per, comprese le domande con causale “COVID-19”. Analizziamo nel dettaglio cos’è e ...

