Tra Gemma e Maurizio è amore? Le loro dichiarazioni

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 7 dicembre 2020)Galgani eGuerci si stanno conoscendo all’interno di Uomini e donne e trasembra che sia già sbocciata la passione. Intervistati dal settimanale del programma, i due hanno parlato deisentimenti e delleaspettative. Intanto si viene a sapere che, nell’ultima registrazione di U&D tenutasi sabato scorso, tra i due vi è stata una romantica cena a cui sono seguiti baci molto passionali. Che sia la volta buona per? In attesa di scoprirlo, vediamo cosa hanno dichiarato sull’ultimo numero del settimanale di Uomini e donne.si è presa una cotta per: “Mi è piaciuto subito” A Uomini e donne, da qualche settimana,Galgani sta conoscendoGuerci, il cavaliere di ...