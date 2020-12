Terremoto: a Norcia tornano a suonare campane Torre Civica, interverrà Conte (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Torneranno a suonare domani, nel giorno dell'Immacolata Concezione, le campane della Torre Civica del palazzo comunale di Norcia. A quattro anni dal Terremoto che ha messo in ginocchio il Centro Italia, alle 16.50 risuoneranno le campane nella cittadina umbra, grazie al restauro -il primo pubblico giunto a conclusione- finanziato dall'imprenditore del cashmere Brunello Cucinelli, con il contributo di Marc Benioff. Alla cerimonia di inaugurazione è atteso anche un video contributo del premier Giuseppe Conte, oltre a quello del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Interverranno inoltre, tra gli altri, la governatrice umbra Donatella Tesei, il commissario straordinario al sisma Giovanni Legnini e Antonio Tajani, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Torneranno adomani, nel giorno dell'Immacolata Concezione, ledelladel palazzo comunale di. A quattro anni dalche ha messo in ginocchio il Centro Italia, alle 16.50 risuoneranno lenella cittadina umbra, grazie al restauro -il primo pubblico giunto a conclusione- finanziato dall'imprenditore del cashmere Brunello Cucinelli, con il contributo di Marc Benioff. Alla cerimonia di inaugurazione è atteso anche un video contributo del premier Giuseppe, oltre a quello del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Interverranno inoltre, tra gli altri, la governatrice umbra Donatella Tesei, il commissario straordinario al sisma Giovanni Legnini e Antonio Tajani, ...

Norcia, un plastico e una mostra per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto

NORCIA - Un plastico e una mostra per raccogliere fondi per la Basilica di San Benedetto. Conclusa la messa in sicurezza di ciò che resta del monumento simbolo del terremoto del 2016 in ...

