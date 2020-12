Sondaggi, un grande partito sale ma la Lega e FdI... LEGGI (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sondaggi, LA Lega FLETTE E IL PD CRESCE DI OLTRE MEZZO PUNTO Secondo l'ultima rilevazione demoscopica dell'istituto Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, la Lega di Matteo Salvini è ancora il primo partito italiano con il 24.3% (-0.1%). Segue e cresce il partito Democratico di Nicola Zingaretti con il 20.4% (+0.6%) che ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 7 dicembre 2020), LAFLETTE E IL PD CRESCE DI OLTRE MEZZO PUNTO Secondo l'ultima rilevazione demoscopica dell'istituto Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, ladi Matteo Salvini è ancora il primoitaliano con il 24.3% (-0.1%). Segue e cresce ilDemocratico di Nicola Zingaretti con il 20.4% (+0.6%) che ...

clawin8 : @GiorgiaMeloni Lei non sa come fare? Anche il #M5S è un movimento giovane e anche quando era in grande crescita, CH… - silvagni_olinda : RT @sologiuma: Questa è la grande Verità...e i sondaggi volano - LaFerniMi : @WaterStrider9 Me lo chiedo anche io. Purtroppo i sondaggi li vedono in grande risalita. - sologiuma : Questa è la grande Verità...e i sondaggi volano - dancer83tp : Votiamo Stefania in tutti i sondaggi #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi grande Grande Fratello Vip 5: chi è il concorrente meno votato? I sondaggi Novella 2000 La Grande coalizione in stallo sui candidati Passo indietro di FdI

Discussione aperta nel listone civico che vuole sfidare Nizzi Carbini: «Il centrodestra non c’è, ma nessun accordo col Pd» ...

L'Italia tutta se ne fa un baffo

Ma ai politici italiani, al governo o all'opposizione, sembra non interessare, osservano con sorpresa a Berlino. Il nuovo cancelliere, sempre che non sia ancora una signora, sarà colui che gestirà la ...

Discussione aperta nel listone civico che vuole sfidare Nizzi Carbini: «Il centrodestra non c’è, ma nessun accordo col Pd» ...Ma ai politici italiani, al governo o all'opposizione, sembra non interessare, osservano con sorpresa a Berlino. Il nuovo cancelliere, sempre che non sia ancora una signora, sarà colui che gestirà la ...