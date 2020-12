Salvini lo sciacallo: 'Lamorgese positiva? Se non ha rispettato le regole si deve dimettere' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Qualcuno doveva dirlo, bisognava solo vedere a chi sarebbe toccato: è stato il turno di Matteo Salvini e di Roberto Calderoli che, prevedibilmente, hanno sciacallato sulla positività della Ministra ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 dicembre 2020) Qualcuno doveva dirlo, bisognava solo vedere a chi sarebbe toccato: è stato il turno di Matteoe di Roberto Calderoli che, prevedibilmente, hanno sciacallato sulla positività della Ministra ...

squopellediluna : salvini & co fanno schifo a chiedere ogni un per due elezioni con sta pandemia e senza una legge elettorale che ten… - Vita77178000 : Infatti, ditelo a quello sciacallo di #Salvini che continua con la sua solfa del Natale. Egoista all’ennesima poten… - TT6420 : @sruotolo1 L'ignorante della Lega Nord, il'Capiton Sciacallo, in dialetto lumbard leggesi Salvini', non si smentisc… - nienteenessuno1 : RT @GiuliaCortese1: Matteo #Salvini in un post: sciacallo, cialtrone, volgare. Un politicante di quart'ordine. - Moixus1970 : RT @GiuliaCortese1: Matteo #Salvini in un post: sciacallo, cialtrone, volgare. Un politicante di quart'ordine. -