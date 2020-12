Robbie Williams, “Can’t stop Christmas”: il Natale ai tempi del Coronavirus (Di lunedì 7 dicembre 2020) Robbie Williams ha presentato lo scorso 30 novembre “Can’t stop Christmas” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo contenuto nella versione deluxe dell’album “The Christmas Present”. Pensata per riaccendere lo spirito natalizio, “Can’t stop Christmas“, nuova versione dell’omonimo classico, è caratterizzata da un testo divertente che riflette su un 2020 senza precedenti. L’artista descrive il 2020 con Facetime e Zoom, calzini e disinfettanti per le mani come regali di Natale perfetti, shopping online e distanziamento sociale: “Santa’s on his sleigh, but now he’s two metres away”. Robbie Williams, “Can’t stop Christmas” lanciata per il Natale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020)ha presentato lo scorso 30 novembre(Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo contenuto nella versione deluxe dell’album “The Christmas Present”. Pensata per riaccendere lo spirito natalizio,Christmas“, nuova versione dell’omonimo classico, è caratterizzata da un testo divertente che riflette su un 2020 senza precedenti. L’artista descrive il 2020 con Facetime e Zoom, calzini e disinfettanti per le mani come regali diperfetti, shopping online e distanziamento sociale: “Santa’s on his sleigh, but now he’s two metres away”.lanciata per il...

Ultime Notizie dalla rete : Robbie Williams Robbie Williams: «La mia canzone sul Natale al tempo del covid» Corriere della Sera Natale in casa Williams: «Con mia madre e mia moglie il 25 dicembre è speciale»

Natale in casa Williams

Robbie Williams è un intrattenitore nato. La sua carriera è passata dalla musica — prima con i Take That, quando li lasciò gli diedero del pazzo, come solista è arrivato dove nemmeno tutti insieme era ...

