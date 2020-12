Pirlo: “Non credo ad un Barcellona in crisi. CR7 contro Messi? Due alieni” (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Juventus è pronta alla sfida con Barcellona, Cristiano Ronaldo sfiderà Messi per la prima volta da quando veste la maglia bianconera e la curiosità e alle stelle. Pirlo parla alla vigilia ma alza subito la guarda, visto che non crede alla crisi dei catalani: "Non credo alla crisi del Barcellona, perché abbiamo visto le partite hanno giocatori forti e un allenatore nuovo che sta dando le sue idee spiega Pirlo in conferenza - , avrà bisogno di tempo come noi alla Juventus, quindi non pensiamo che siano in crisi, sono un grande squadra".Il tecnico bianconero ha individuato i punti da migliorare rispetto alla gara d'andata: "Nella fase di non possesso dovremo fare meglio: non dobbiamo farci trovare scoperti tra le linee, dobbiamo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Juventus è pronta alla sfida con, Cristiano Ronaldo sfideràper la prima volta da quando veste la maglia bianconera e la curiosità e alle stelle.parla alla vigilia ma alza subito la guarda, visto che non crede alladei catalani: "Nonalladel, perché abbiamo visto le partite hanno giocatori forti e un allenatore nuovo che sta dando le sue idee spiegain conferenza - , avrà bisogno di tempo come noi alla Juventus, quindi non pensiamo che siano in, sono un grande squadra".Il tecnico bianconero ha individuato i punti da migliorare rispetto alla gara d'andata: "Nella fase di non possesso dovremo fare meglio: non dobbiamo farci trovare scoperti tra le linee, dobbiamo ...

