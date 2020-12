Patrick Zaki resterà in carcere per altri 45 giorni in Egitto (Di lunedì 7 dicembre 2020) La sentenza della Corte antiterrorismo del Cairo. 'Decisione sconcertante, vergognosa', denuncia Amnesty International Italia Leggi su today (Di lunedì 7 dicembre 2020) La sentenza della Corte antiterrorismo del Cairo. 'Decisione sconcertante, vergognosa', denuncia Amnesty International Italia

amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patric… - amnestyitalia : Domani sarà comunicato il risultato dell’udienza che si è tenuta oggi sulla custodia cautelare di Patrick Zaki #freepatrickzaki - Tg3web : Attesa per l'udienza sulla scarcerazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna detenuto… - gianluigidellac : RT @Deputatipd: La tortura continua, la nostra battaglia per la libertà di Patrick Zaki anche. #FreePatrickZaki @nomfup - benedettaasr_ : RT @amnestyitalia: Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patrick, in… -