Patrick Zaki resta in carcere. L’ong Eipr comunica la decisione della corte del Cairo: “Altri 45 giorni di custodia” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Patrick Zaki resta in carcere in Egitto. In un tweet L’ong Eipr, di cui fa parte il ricercatore egiziano, ha comunicato la decisione presa dalla corte antiterrorismo del Cairo: altri 45 giorni di custodia. Lo studente dell’Università Alma Mater di Bologna è stato arrestato lo scorso febbraio con l’accusa di propaganda sovversiva: domenica si è tenuta l’udienza che doveva decidere sul rinnovo o meno della custodia cautelare del 29enne. La sua legale, Hoda Nasrallah, ieri aveva espresso la speranza di una scarcerazione ma anche pessimismo sulla base di una disponibilità dichiarata del giudice a concedere a Patrick l’accesso a libri in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020)inin Egitto. In un tweet, di cui fa parte il ricercatore egiziano, hato lapresa dallaantiterrorismo del: altri 45di custodia. Lo studente dell’Università Alma Mater di Bologna è stato arto lo scorso febbraio con l’accusa di propaganda sovversiva: domenica si è tenuta l’udienza che doveva decidere sul rinnovo o menocustodia cautelare del 29enne. La sua legale, Hoda Nasrallah, ieri aveva espresso la speranza di una scarcerazione ma anche pessimismo sulla base di una disponibilità dichiarata del giudice a concedere al’accesso a libri in ...

