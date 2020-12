Napoli, agguato a Pianura: 24enne ferito da un colpo d’arma da fuoco (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Momenti di terrore nel quartiere Pianura. Nella serata di ieri un 24enne è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco ad altezza dell’ascella. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Le condizioni del giovane sono serie, ma non è in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Momenti di terrore nel quartiere. Nella serata di ieri un 24enne è stato raggiunto da undaad altezza dell’ascella. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Le condizioni del giovane sono serie, ma non è in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

