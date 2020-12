Mes, siamo alle minacce: “Chi vota no sarà espulso dal M5S” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Prima le richieste garbate, poi le vere e proprie minacce. Il governo è in evidente stato di agitazione, preoccupato all’idea che qualcuno, dalle parti del M5S, sia ancora fedele alle promesse fatte tempo addietro agli elettori e quindi pronto a schierarsi contro la riforma del Mes. Rischiando così, però, di trascinare l’intero esecutivo verso una crisi che, come chiarito da Mattarella, non potrebbe avere altro sbocco che non il ritorno al voto. Un’eventualità da scongiurare a ogni costo. E così i big giallorossi hanno deciso di fare ricorso all’artigliere pesante. Il premier Conte ci proverà con le buone, pronunciando un discorso in cui inviterà i dissidenti a ritrovare il senso di responsabilità smarrito ed esprimersi a favore della risoluzione di maggioranza sulla riforma Mes. Vito Crimi ha invece vestito i panni del poliziotto ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 7 dicembre 2020) Prima le richieste garbate, poi le vere e proprie. Il governo è in evidente stato di agitazione, preoccupato all’idea che qualcuno, dparti del M5S, sia ancora fedelepromesse fatte tempo addietro agli elettori e quindi pronto a schierarsi contro la riforma del Mes. Rischiando così, però, di trascinare l’intero esecutivo verso una crisi che, come chiarito da Mattarella, non potrebbe avere altro sbocco che non il ritorno al voto. Un’eventualità da scongiurare a ogni costo. E così i big giallorossi hanno deciso di fare ricorso all’artigliere pesante. Il premier Conte ci proverà con le buone, pronunciando un discorso in cui inviterà i dissidenti a ritrovare il senso di responsabilità smarrito ed esprimersi a favore della risoluzione di maggioranza sulla riforma Mes. Vito Crimi ha invece vestito i panni del poliziotto ...

LegaSalvini : RIFORMA MES, CRIMI: «NON CI PIACE, MA CHI VOTA CONTRO È CONTRO IL M5S» Tradotto: siamo contro ma se non votiamo a f… - borghi_claudio : Per chi non avesse ancora capito che siamo davvero in guerra e che il MES è il fronte. - matteorenzi : L'Italia sta vivendo una situazione molto seria, devastante, ma al tempo stesso e malgrado tutto ricca di opportuni… - AssuntaAccetto1 : RT @LegaSalvini: RIFORMA MES, CRIMI: «NON CI PIACE, MA CHI VOTA CONTRO È CONTRO IL M5S» Tradotto: siamo contro ma se non votiamo a favore r… - ilgiullaredelre : RT @Spartaco67_: Crimi: 'Non siamo d'accordo ma voteremo il Mes per chiudere un capitolo'. Perché dire: 'Non vogliamo andare a lavorare' gl… -