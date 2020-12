Mes, l’Udc si smarca. Binetti: “Sì a risorse e riforme” (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – “A destra le tensioni non sono inferiori” rispetto a quelle nell’area di maggioranza “e il Mes è il nodo di scambio più significativo, con Lega e FI agli antipodi nella sua acquisizione, ma unite nel non voler condividere con nessuno la sua gestione, neppure come argine alla corruzione, alla dispersione delle risorse e al cattivo impiego delle stesse. Mentre l’Udc, smarcandosi per la prima volta con estrema nettezza dai colleghi di coalizione e di gruppo, ribadisce il Si’ alle risorse e un Si’ altrettanto convinto alle riforme.” Cosi’ la senatrice Udc Paola Binetti. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – “A destra le tensioni non sono inferiori” rispetto a quelle nell’area di maggioranza “e il Mes è il nodo di scambio più significativo, con Lega e FI agli antipodi nella sua acquisizione, ma unite nel non voler condividere con nessuno la sua gestione, neppure come argine alla corruzione, alla dispersione delle risorse e al cattivo impiego delle stesse. Mentre l’Udc, smarcandosi per la prima volta con estrema nettezza dai colleghi di coalizione e di gruppo, ribadisce il Si’ alle risorse e un Si’ altrettanto convinto alle riforme.” Cosi’ la senatrice Udc Paola Binetti.

