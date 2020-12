Maradona, l’ex agente: «Metteremo una sua statua fuori dallo stadio» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oltre all’intitolazione dello stadio, potrebbe essere realizzata una statua in memoria di Diego Armando Maradona Stefano Ceci, ex agente di Diego Armando Maradona ha confessato a Sky Sport che è al lavoro per realizzare una statua all’esterno dello stadio Napoli a lui intitolato. Inoltre sulla base della statua, una volta realizzata, sarà apposta una frase che reciterà: «Ricordatevi che anche io sono stato napoletano» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oltre all’intitolazione dello, potrebbe essere realizzata unain memoria di Diego ArmandoStefano Ceci, exdi Diego Armandoha confessato a Sky Sport che è al lavoro per realizzare unaall’esterno delloNapoli a lui intitolato. Inoltre sulla base della, una volta realizzata, sarà apposta una frase che reciterà: «Ricordatevi che anche io sono stato napoletano» Leggi su Calcionews24.com

