Maradona, Ariel Ortega rivela: “Diego importante per me, ma mi vergognavo a stare con lui” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il mondo omaggia Diego Armando Maradona.Il Diez si è spento lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia tanto inaspettata quanto tragica, che ha scosso l'intero mondo del calcio, strettosi dopo la morte del campione argentino.Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare Maradona. Tra i tanti che ancora stanno piangendo per la morte del Pibe de Oro c’è l'ex fantasista argentino Ariel Ortega, intervenuto ai microfoni di 'Tyc Sports': "Amo Diego, è una persona che per me ha significato moltissimo. Nel 1994 - in occasione del Mondiale americano -, ho condiviso la camera con lui, è quello è un privilegio che pochi possono vantare"."Io, a dire il vero, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il mondo omaggia Diego Armando.Il Diez si è spento lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia tanto inaspettata quanto tragica, che ha scosso l'intero mondo del calcio, strettosi dopo la morte del campione argentino.Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare. Tra i tanti che ancora stanno piangendo per la morte del Pibe de Oro c’è l'ex fantasista argentino, intervenuto ai microfoni di 'Tyc Sports': "Amo Diego, è una persona che per me ha significato moltissimo. Nel 1994 - in occasione del Mondiale americano -, ho condiviso la camera con lui, è quello è un privilegio che pochi possono vantare"."Io, a dire il vero, ...

