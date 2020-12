‘Live – Non è la D’Urso’, Ariadna Romero confessa: “Quando ho visto Pierpaolo Pretelli a ‘Uomini e Donne’ volevo morire, con Elisabetta Gregoraci invece…” (Video) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tra gli ospiti di Live – Non è la D’Urso, ieri sera ha presenziato nel salotto della domenica sera di Barbara D’Urso, la bellissima Ariadna Romero. L’attrice, divenuta nota grazie alla sua partecipazione a un film di Leonardo Pieraccioni, è l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli, l’ex velino di Striscia La Notizia di cui si era follemente innamorata nel 2015 e con cui ha dato alla luce il frutto del loro amore, il piccolo Leonardo, di cui Pierpaolo parla spessissimo nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Non ho mai parlato perché mi sento anche un po’ fuori luogo in questa situazione. È stata una storia bellissima, io e Pierpaolo ci siamo amati alla follia, ma ormai è finita da quasi tre anni e ci vogliamo un gran bene. Adesso i rapporti sono sereni e se vedo felice lui, sono felice per ... Leggi su isaechia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tra gli ospiti di Live – Non è la D’Urso, ieri sera ha presenziato nel salotto della domenica sera di Barbara D’Urso, la bellissima. L’attrice, divenuta nota grazie alla sua partecipazione a un film di Leonardo Pieraccioni, è l’ex compagna di, l’ex velino di Striscia La Notizia di cui si era follemente innamorata nel 2015 e con cui ha dato alla luce il frutto del loro amore, il piccolo Leonardo, di cuiparla spessissimo nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Non ho mai parlato perché mi sento anche un po’ fuori luogo in questa situazione. È stata una storia bellissima, io eci siamo amati alla follia, ma ormai è finita da quasi tre anni e ci vogliamo un gran bene. Adesso i rapporti sono sereni e se vedo felice lui, sono felice per ...

chetempochefa : 'Dipendesse da me Non saresti là fuori in giro Ma sapresti che cosa fare E lo saprei anch'io' @ligabue e… - trash_italiano : Live - Non c’è la d’Urso #noneladurso - acmilan : #FiorentinaMilan ?? ? #FollowTheRossonere in action at 12.30pm: live on the app ?? - easysister : @dariofrance @teatrosancarlo La cultura è live non è online - Nextplayer_it : Babbo Natale non riesce a trovare una PlayStation 5 in un video del Saturday Night Live. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non Oltre 150 ore di live streaming, 60 eventi e 600 speaker e ospiti: il WMF saluta il 2020 con una tre giorni digitale e televisiva dedicata all'innovazione Fortune Italia