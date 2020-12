Litfiba 40 anni fa il primo Live: “Sembrava una mischia” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Litfiba festeggia i suoi 40 anni di musica. La band ne ha fatta di strada dal quel 6 dicembre 1980. Ecco cosa hanno voluto condividere alcuni membri del gruppo, ansiosi di celebrare il traguardo raggiunto non appena la situazione lo permetterà. Litfiba: cosa ricorda la band del suo esordio? I Litfiba iniziano la loro esperienza Leggi su periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020)festeggia i suoi 40di musica. La band ne ha fatta di strada dal quel 6 dicembre 1980. Ecco cosa hanno voluto condividere alcuni membri del gruppo, ansiosi di celebrare il traguardo raggiunto non appena la situazione lo permetterà.: cosa ricorda la band del suo esordio? Iiniziano la loro esperienza

intoscana : L??????, 40 ???? ?? ?? ????? ???????? ??Intervista a Bruno Casini, storico manager della band toscana che ha dato v… - mariatocco1949 : RT @webmagazine24: #Litfiba 40 anni dal primo concerto: 06 dicembre 1980 - 2020 - flamanc24 : RT @RollingStoneita: In 40 anni di carriera la band ha fatto un continuo zig-zag tra rock e pop, sperimentazioni e schizofrenia new wave, l… - sosbiglietti : Litfiba, 40 anni fa il primo concerto: il ricordo di Antonio Aiazzi - ipratese : Per chi c'era e per chi non c'era una bella chiacchierata sui #Litfiba e sulla Firenze new wave anni 80, grazie a… -