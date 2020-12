(Di lunedì 7 dicembre 2020) (Adnkronos) - Ilè statonel 2018 in una collezione privata aristocratica a Melford Hall, proprietà del National Trust nel Suffolk, dove si ritiene sia stato conservato per almeno 200 anni. Nel 2019 il ministero della Cultura ha disposto il divieto temporaneo di esportazione, avvertendo che era "a rischio di essere venduto all'estero" a meno che un acquirente del Regno Unito non potesse pagare il prezzo richiesto di 466.000 sterline. L'acquisizione della British Library è stata resa possibile grazie a un'opera di più mecenati, tra cui il National Heritage Memorial Fund e da privati come Paul Chrzanowski, un fisico americano e collezionista di antichi testi letterari inglesi, che ha fatto numerose donazioni a istituzioni pubbliche. La rilegatura e le filigrane suggeriscono che il preziosorisalga al periodo ...

TV7Benevento : Letteratura: John Donne, scoperto volume manoscritto con oltre 130 poesie (2)... - TV7Benevento : Letteratura: John Donne, scoperto volume manoscritto con oltre 130 poesie... - serena_scorzoni : LETTERATURA: JOHN DONNE, SCOPERTO VOLUME MANOSCRITTO CON OLTRE 130 POESIE = E' stato acquisto dalla British… - germanshepard8 : #6dicembre 1933 – Negli Stati Uniti d'America il giudice federale John M. Woolsey stabilisce che l'#Ulisse di James… - MicolMarta : John Fante, tutti i suoi libri mi hanno accompagnato nei momenti più importanti della mia vita. Arturo Bandini è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Letteratura John

OlbiaNotizie

(Adnkronos) - Il volume è stato scoperto nel 2018 in una collezione privata aristocratica a Melford Hall, proprietà del National Trust nel Suffolk, ...Un debutto sulle note di John Lennon per ORA, la web Radio del comune di Rimini pensata per mettere in rete musicisti, artisti e teatranti riminesi. Radio ORA trasmetterà in streaming (in diretta dal ...