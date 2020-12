Lamorgese positiva, quali sono le regole per i "contatti stretti" (Di lunedì 7 dicembre 2020) La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è risultata positiva al test anti Covid che aveva fatto stamattina al Viminale - ogni dieci giorni, come da routine. La notizia l’ha raggiunta mentre era riunita con gli altri ministri nel Consiglio programmato per il pomeriggio e lei ha lasciato subito Palazzo Chigi, assicurano fonti e agenzie. Riunione subito sospesa, si è deciso con altrettanta celerità di sanificare la sala in cui il Consiglio si riunisce e di sottoporre a tampone tutti i ministri presenti. I titolari di Affari Esteri e Giustizia, Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, andranno in isolamento. “Erano seduti accanto alla ministra dell’Interno”, certificano le agenzie. Ma sulla base di quali parametri si misura e si stabilisce la vicinanza per decidere - com’è stato fatto , ad esempio, nel caso di Di Maio e Bonafede - se mettere ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) La ministra dell’Interno Lucianaè risultataal test anti Covid che aveva fatto stamattina al Viminale - ogni dieci giorni, come da routine. La notizia l’ha raggiunta mentre era riunita con gli altri ministri nel Consiglio programmato per il pomeriggio e lei ha lasciato subito Palazzo Chigi, assicurano fonti e agenzie. Riunione subito sospesa, si è deciso con altrettanta celerità di sanificare la sala in cui il Consiglio si riunisce e di sottoporre a tampone tutti i ministri presenti. I titolari di Affari Esteri e Giustizia, Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, andranno in isolamento. “Erano seduti accanto alla ministra dell’Interno”, certificano le agenzie. Ma sulla base diparametri si misura e si stabilisce la vicinanza per decidere - com’è stato fatto , ad esempio, nel caso di Di Maio e Bonafede - se mettere ...

