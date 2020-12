Il Fatebenefratelli accende le luci natalizie | “Un messaggio di speranza”

Leggi su anteprima24

Benevento – Undi speranza viene lanciato dal, uno dei due ospedali cittadini impegnati nella lotta al Covid-19. Questa sera nel cortile del nosocomio di viale Principe di Napoli si sono illuminati l'albero di Natale, l'albero della fedeltà e il presepe, mandando avanti una tradizione radicata che in questo 2020 assume particolare significato. Lo ha sottolineato la responsabile proprio del Reparto Covid, la dottoressa Maria Cusano, che ha parlato di un segnale di speranza e di rinascita che viene da un luogo che è segnato dalla sofferenza e dal dolore. Un motivo di conforto per i pazienti, malati, che quando entrano in Ospedale sono comprensibilmente impauriti. L'Albero e il Presepe sono oggi un segnale di incoraggiamento e infondono calore. Di questo è convinta la responsabile del reparto che ha ...