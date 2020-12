Ida Platano mano nella mano con lui | l’amore dopo il dolore per Riccardo

(Di lunedì 7 dicembre 2020) C’è una nuova persona nel suo cuorel’addio dato aGuarnieri e così Idacelebracon una foto in cui ècon un nuovo lui.l’addio doloroso dato al cavaliereGuarnieri, Idatrova consolazione standocon un nuovo lui. La dama del L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, lettera con pacchetto da Ida Platano: restituisce l'anello. Decisione su Robert… - infoitcultura : Ida Platano torna a Uomini e Donne ma non di persona, ecco cosa ha inviato a Riccardo Guarnieri - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano torna? Il regalo restituito a Riccardo - #Uomini #Donne #anticipazioni: - QuotidianPost : Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano torna? Il regalo restituito a Riccardo - zazoomblog : A Uomini e Donne c’è posta per Riccardo Guarnieri: un “dono” di Ida Platano - #Uomini #Donne #posta #Riccardo -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano

La dama del Trono Over Ida Platano pubblica uno scatto in cui è mano nella mano con un nuovo lui. Di chi si tratta?Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne, che tornerà in onda soltanto mercoledì 9 dicembre alle 14:45 su Canale 5. Lunedì 7 e martedì 8 dicembre la trasmissione di Maria De Fili ...