“Gli asintomatici non sono veicoli di contagio”. Lo studio su Wuhan dopo il lockdown (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic – Gli asintomatici non sono veicoli di contagio da coronavirus. Lo afferma uno studio sulla popolazione di Wuhan pubblicato su Nature che dimostra che gli asintomatici non hanno un ruolo rilevante nella pandemia. Questo perché sebbene il contagio sia comunque possibile, per evitarlo sono sufficienti le mascherine, il distanziamento sociale e igienizzare le mani. Lo studio sugli asintomatici e il contagio da coronavirus a Wuhan Lo studio, intitolato “Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China”, ha esaminato la prevalenza dell’infezione a Wuhan dopo il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic – Glinondi contagio da coronavirus. Lo afferma unosulla popolazione dipubblicato su Nature che dimostra che glinon hanno un ruolo rilevante nella pandemia. Questo perché sebbene il contagio sia comunque possibile, per evitarlosufficienti le mascherine, il distanziamento sociale e igienizzare le mani. Losuglie il contagio da coronavirus aLo, intitolato “Post-SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of, China”, ha esaminato la prevalenza dell’infezione ail ...

