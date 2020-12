Farmacie Boots offrono test rapidi con unità mobile (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – Le Farmacie Boots di Roma offriranno il primo servizio in Italia di test rapidi Covid-19 con una speciale unita’ mobile adibita ad ambulatorio. La prima tappa dell’unita’ mobile e’ il 9 dicembre dalle 11.30 presso la farmacia Boots di Spinaceto, in via Caduti della Resistenza 117. In vista delle festivita’ si sta assistendo ad un incremento delle richieste di test diagnostici e ogni iniziativa utile ad ampliare la possibilita’ di tracciamento e alleggerire il carico presso le strutture del SSN, come questa novita’ dell’unita’ mobile, contribuisce alla tutela complessiva della nostra comunita’. Le Farmacie Boots portano cosi’ un contributo significativo all’azione di screening e tracciamento del ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – Ledi Roma offriranno il primo servizio in Italia diCovid-19 con una speciale unita’adibita ad ambulatorio. La prima tappa dell’unita’e’ il 9 dicembre dalle 11.30 presso la farmaciadi Spinaceto, in via Caduti della Resistenza 117. In vista delle festivita’ si sta assistendo ad un incremento delle richieste didiagnostici e ogni iniziativa utile ad ampliare la possibilita’ di tracciamento e alleggerire il carico presso le strutture del SSN, come questa novita’ dell’unita’, contribuisce alla tutela complessiva della nostra comunita’. Leportano cosi’ un contributo significativo all’azione di screening e tracciamento del ...

PescaAngela : RT @LolloNicolao: Oggi a pag. 47 del @Corriere vi raccontiamo a che punto sono #Pfizer, #Moderna e #AstraZeneca con i vaccini per il #Covid… - vlnicolao : RT @LolloNicolao: Oggi a pag. 47 del @Corriere vi raccontiamo a che punto sono #Pfizer, #Moderna e #AstraZeneca con i vaccini per il #Covid… - LolloNicolao : Oggi a pag. 47 del @Corriere vi raccontiamo a che punto sono #Pfizer, #Moderna e #AstraZeneca con i vaccini per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Farmacie Boots Farmacie Boots offrono test rapidi con unità mobile - RomaDailyNews RomaDailyNews Wba, 40 nuovi centri clinici insieme a VillageMD nelle farmacie del gruppo entro l’estate 2021

L’espansione fa parte dell’implementazione su larga scala annunciata dalle aziende all’inizio di quest’anno, finalizzata ad aprire da 500 a 700 Village Medical in strutture Walgreens in oltre 30 merca ...

Amazon diventerà anche una farmacia

Punta grazie alla sua infrastruttura digitale e alle capacità logistiche, ad influenzare un settore che vale negli Stati Uniti circa quattromila miliardi di dollari ...

L’espansione fa parte dell’implementazione su larga scala annunciata dalle aziende all’inizio di quest’anno, finalizzata ad aprire da 500 a 700 Village Medical in strutture Walgreens in oltre 30 merca ...Punta grazie alla sua infrastruttura digitale e alle capacità logistiche, ad influenzare un settore che vale negli Stati Uniti circa quattromila miliardi di dollari ...