Dolce&Gabbana presenta l’Alta Moda in digitale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dolce&Gabbana è uno di quei grandi brand che ha costruito la sua narrazione intorno ai grandi eventi, agli show spettacolari, ai giri intorno al mondo. La messa in scena – e il coinvolgimento del pubblico – è tutto nel raccontare la maestosità delle collezioni, tra grandi testimonial, scenografie da mille e una notte, rimbalzi social a non finire. Per questo durante tutto il 2020 ha deciso di impiegare i propri sforzi nell’organizzazione di eventi, certamente in sicurezza e più piccoli, ma ancora vicini al suo DNA. Così stato durante la prima Milano Digital Fashion Week – quella di luglio scorso, dedicata alle collezioni uomo e pre -, quando ha sfilato all’ospedale Humanitas di Milano. E così è stato per la presentazione dell’Alta Moda a Firenze, i primi giorni di settembre. l’Alta ... Leggi su iodonna (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dolce&Gabbana è uno di quei grandi brand che ha costruito la sua narrazione intorno ai grandi eventi, agli show spettacolari, ai giri intorno al mondo. La messa in scena – e il coinvolgimento del pubblico – è tutto nel raccontare la maestosità delle collezioni, tra grandi testimonial, scenografie da mille e una notte, rimbalzi social a non finire. Per questo durante tutto il 2020 ha deciso di impiegare i propri sforzi nell’organizzazione di eventi, certamente in sicurezza e più piccoli, ma ancora vicini al suo DNA. Così stato durante la prima Milano Digital Fashion Week – quella di luglio scorso, dedicata alle collezioni uomo e pre -, quando ha sfilato all’ospedale Humanitas di Milano. E così è stato per lazione dela Firenze, i primi giorni di settembre....

MARCOCARTA85 : Un cuore basterà per volare leggeri come gli aquiloni ?? Ci vediamo tra poco a Verissimo con la padrona di casa più… - mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - ElenarussoTW : Un buongiorno dolce! Ben arrivato #dicembre - VdeosDoZap1 : @igor_3k Dolce Gabbana - lilaxbordersz : @svnhaz il fatto è che, io concordo su tutto quello che ha detto e i fatti che ha detto possono essere anche veri,… -

Ultime Notizie dalla rete : Dolce&Gabbana presenta "I miei piccoli pasticcieri scatenati" Alessia la dolce, beata tra i bambini QUOTIDIANO.NET Dolce&Gabbana presenta l’Alta Moda in digitale

Un party con la famiglia allargata del brand (ma in sicurezza) per mostrare le collezioni di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria Dolce&Gabbana è uno di quei grandi brand che ha costruito la su ...

Panettone e Pandoro, dove e quando sono nati

Tra i dolci di Natale i più famosi sono sicuramente il Panettone di Milano e il Pandoro di Verona. Nell'articolo la storia dei dolci preferiti dagli italiani.

Un party con la famiglia allargata del brand (ma in sicurezza) per mostrare le collezioni di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria Dolce&Gabbana è uno di quei grandi brand che ha costruito la su ...Tra i dolci di Natale i più famosi sono sicuramente il Panettone di Milano e il Pandoro di Verona. Nell'articolo la storia dei dolci preferiti dagli italiani.