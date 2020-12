'Covid-19 moltiplicatore di alcune criticità pregresse' Bologna, 'l'approvazione del Testo unico è un passaggio fondamentale'Binetti, 'serve una più efficiente organizzazione della ricerca sulle malattie rare' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - Il 2020 è 'un anno nefasto' per le malattie rare. "L'inizio della pandemia ha coinciso con la Giornata mondiale delle malattie rare, completamente oscurata, e col passare dei mesi ad essere spariti dall'ordine del giorno sono stati anche i problemi, le aspettative e i diritti di circa 2 milioni di persone e delle loro famiglie. Ciò che era già in ritardo ne ha accumulato altro, come l'approvazione e il finanziamento del secondo Piano nazionale malattie rare (Pnmr), il precedente è scaduto nel 2016". E' il bilancio dell'anno che si va chiudendo fatto dall'Osservatorio malattie rare (Omar) nel corso della quinta edizione dell'Orphan Drug Day in versione online. Tempi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - Il 2020 è 'un anno nefasto' per le. "L'iniziopandemia ha coinciso con la Giornata mondiale delle, completamente oscurata, e col passare dei mesi ad essere spariti dall'ordine del giorno sono stati anche i problemi, le aspettative e i diritti di circa 2 milioni di persone e delle loro famiglie. Ciò che era già in ritardo ne ha accumulato altro, come l'e il finanziamento del secondo Piano nazionale(Pnmr), il precedente è scaduto nel 2016". E' il bilancio dell'anno che si va chiudendo fatto dall'Osservatorio(Omar) nel corsoquinta edizione dell'Orphan Drug Day in versione online. Tempi ...

