Covid-19, famiglia reale danese in quarantena: c’è un positivo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Covid-19, la famiglia reale danese è costretta alla quarantena. C’è infatti un positivo nel nucleo familiare. L’annuncio arriva direttamente dalla corte in un comunicato ufficiale. Il Covid-19 arriva anche nella casa reale danese. Secondo quanto infatti giunge dalla sede, l’intera famiglia del principe ereditario Frederik è in quarantena dopo che Christian, il figlio 15enne, è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020)-19, laè costretta alla. C’è infatti unnel nucleo familiare. L’annuncio arriva direttamente dalla corte in un comunicato ufficiale. Il-19 arriva anche nella casa. Secondo quanto infatti giunge dalla sede, l’interadel principe ereditario Frederik è indopo che Christian, il figlio 15enne, è L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid famiglia Ucciso dal Covid a 52 anni, "aiutiamo la famiglia" La Nazione Covid, tutta la famiglia del principe Frederik di Danimarca è in quarantena. E' positivo il figlio Christian

In Danimarca la famiglia del principe ereditiero Frederik è tutta in quarantena perché il figlio maggiore Christian , ...

Covid-19, registrato un decesso a Monteforte Irpino

La furia del Covid ha colpito il nostro comune già da diverso tempo ... Esprimo la più profonda vicinanza alla famiglia e porgo le più sentite condoglianze di tutta l’amministrazione comunale di ...

