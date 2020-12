Bollo auto per il 2021: ecco le novità per molte regioni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Bollo auto è una tassa che si paga da tutti coloro che sono in possesso di un veicolo, ha una cadenza annuale, e non è molto amata, dato che molte persone tendono a dimenticarla. Nell’articolo di questo pomeriggio andremo a vedere insieme quali sono le novità previste per il 2021, per il Bollo auto. Ebbene, per il 2021 ci sono delle belle novità, ci saranno delle agevolazioni in alcune regioni italiane e per alcune tipologie di veicoli, ci saranno sia delle agevolazioni che delle esenzioni, quindi potreste pagare meno o addirittura non pagare proprio il Bollo auto. Cominciamo con l’esenzione per i disabili con handicap gravi, in questo caso ci sarà un vero e proprio esonero nel ... Leggi su android-news.eu (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilè una tassa che si paga da tutti coloro che sono in possesso di un veicolo, ha una cadenza annuale, e non è molto amata, dato chepersone tendono a dimenticarla. Nell’articolo di questo pomeriggio andremo a vedere insieme quali sono lepreviste per il, per il. Ebbene, per ilci sono delle belle, ci saranno delle agevolazioni in alcuneitaliane e per alcune tipologie di veicoli, ci saranno sia delle agevolazioni che delle esenzioni, quindi potreste pagare meno o addirittura non pagare proprio il. Cominciamo con l’esenzione per i disabili con handicap gravi, in questo caso ci sarà un vero e proprio esonero nel ...

RegioneER : #Coronavirus, in @RegioneER slitta al 31MARZO 2021 il pagamento del BOLLO AUTO in scadenza a dicembre. Provvediment… - sbonaccini : ? La Regione Emilia-Romagna rinvia al 31 marzo 2021 il pagamento del bollo auto in scadenza a dicembre ? - zazoomblog : Bollo auto per il 2021: ecco le novità per molte regioni - #Bollo #2021: #novità #molte #regioni - fufo56 : Oggi prima volta dopo 40 anni e passa di auto che vado per pagare bollo e mi esce “ pagamento non dovuto fino al 20… - infoiteconomia : Cos'è e come effettuare il pagamento del bollo auto online - -