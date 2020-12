Al via la prima azione Farming For Future, il decalogo del Cib (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale del Suolo 2020, celebrata sabato 5 dicembre, il Cib-Consorzio Italiano Biogas ribadisce la centralità del suolo per la riconversione agroecologica dell'agricoltura italiana, obiettivo del progetto 'Farming For Future. 10 azioni per coltivare il futuro', lanciando l'azione dedicata all'utilizzo di digestato come fertilizzante organico. Il digestato, prodotto dalla digestione anaerobica di sottoprodotti, effluenti zootecnici e colture di secondo raccolto, utilizzato in agricoltura come fertilizzante organico è essenziale per restituire nutrienti al suolo e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici. Inoltre, grazie al digestato si forniscono al terreno non solo azoto, fosforo e potassio, ma anche importanti quote di carbonio organico permettendo di aumentare la fertilità del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale del Suolo 2020, celebrata sabato 5 dicembre, il Cib-Consorzio Italiano Biogas ribadisce la centralità del suolo per la riconversione agroecologica dell'agricoltura italiana, obiettivo del progetto 'For. 10 azioni per coltivare il futuro', lanciando l'dedicata all'utilizzo di digestato come fertilizzante organico. Il digestato, prodotto dalla digestione anaerobica di sottoprodotti, effluenti zootecnici e colture di secondo raccolto, utilizzato in agricoltura come fertilizzante organico è essenziale per restituire nutrienti al suolo e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici. Inoltre, grazie al digestato si forniscono al terreno non solo azoto, fosforo e potassio, ma anche importanti quote di carbonio organico permettendo di aumentare la fertilità del ...

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale del Suolo 2020, celebrata sabato 5 dicembre, il Cib-Consorzio Italiano Biogas

