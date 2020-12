Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 dicembre 2020)DEL 6 DICEMBREORE 15:20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA E STATA PREDISPOSTA LA CHIUSURA ALLA CIRCONE CON DEVIAZIONE SULLA COMPLANARE PER TUTTI I VEICOLI CHE VIAGGIANO IN DIREZIONE DISPOSTIAMOCI SULLA FLAMINIA DOVE ANCHE QUI TROVIAMO UN INCIDENTE CHE CAUSA CODE TRA MALBOGHETTO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA SOSPESA LA CIRCONE TRATERMINI EOSTIENSE; AD ESSERE INTERESSATE LE LINEE FL1 ORTE –– FIUMICINO ...