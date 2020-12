Roma, Dzeko: «Non sono al top. Napoli? Sconfitta dimenticata» (Di domenica 6 dicembre 2020) Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Sassuolo. «Abbiamo analizzato insieme la Sconfitta di Napoli, ora vogliamo ripartire. Come sto? Ho vissuto venti giorni chiuso in casa per il Coronavirus, non posso essere al top della condizione: ma piano piano sto migliorando, spero di essere al meglio già per la prossima settimana». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Edin, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Edin, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Sassuolo. «Abbiamo analizzato insieme ladi, ora vogliamo ripartire. Come sto? Ho vissuto venti giorni chiuso in casa per il Coronavirus, non posso essere al top della condizione: ma piano piano sto migliorando, spero di essere al meglio già per la prossima settimana». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : LIVE Alle 15 Roma-Sassuolo: Fonseca conta su capitan Dzeko per il sorpasso: LIVE Alle 15 Roma-Sassuolo: Fonseca con… - ilcirotano : LIVE Alle 15 Roma-Sassuolo: Fonseca conta su capitan Dzeko per il sorpasso - - RadioRadioWeb : ?? Roma vs Sassuolo: squadre in campo ?? ???? Fonseca si affida a Dzeko in attacco e ritrova Kumbulla in difesa ????… - siamo_la_Roma : ?? #Dzeko parla a pochi istanti da #RomaSassuolo ? 'Non sono ancora al 100%' ?? Le parole sulla sua condizione fisic… - TuttoASRoma : PRE ROMA-SASSUOLO Dzeko: “Siamo pronti a ripartire dopo la sconfitta di Napoli” -