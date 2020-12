Ragazza uccisa, il patrigno le spara poi si suicida: lei aveva 29 anni (Di domenica 6 dicembre 2020) Un uomo apre il fuoco contro la figlia della sua compagna e poi contro sé stesso: la Ragazza uccisa era una 29enne, morto anche lui. Un dramma famigliare è accaduto presso Savona, all’interno del territorio di Vellego, frazione di Casanova Lerrone. Qui c’è una Ragazza uccisa dal compagno della madre. L’uomo ha aperto il fuoco L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 6 dicembre 2020) Un uomo apre il fuoco contro la figlia della sua compagna e poi contro sé stesso: laera una 29enne, morto anche lui. Un dramma famigliare è accaduto presso Savona, all’interno del territorio di Vellego, frazione di Casanova Lerrone. Qui c’è unadal compagno della madre. L’uomo ha aperto il fuoco L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Tivexen : RT @rubinos099: Pakistan,nega nozze a musulmano: uccisa Sonia, una ragazza cristiana di 24 anni è stata uccisa da Shahzad, un giovane musu… - Tivexen : RT @Grunf1966: Sonia aveva 24 anni e lavorava come domestica. Shahzad è fotografo e si era proposto per mesi, spingendo anche la sua famigl… - EnzochiariMaggi : Pakistan: ragazza cristiana rifiuta nozze con musulmano, uccisa per strada - EnzochiariMaggi : @vittoriagheno @GiorgiMeloni ragazza uccisa, ha rifiutato di sposare un musulmano. - EnzochiariMaggi : @lauraboldini @Mattosalvinimi CARISSIMA BOLDRINI ECCO I TUOI AMICI ISLAMICI MUSSSULMANNI BOLDRINI ISLAM RELIGIONE… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza uccisa Ragazza uccisa, il patrigno le spara poi si suicida: lei aveva 29 anni ViaggiNews.com Ragazza uccisa, il patrigno le spara poi si suicida: lei aveva 29 anni

Un uomo apre il fuoco contro la figlia della sua compagna e poi contro sé stesso: la ragazza uccisa era una 29enne, morto anche lui ...

Uomo di 57 anni uccide la figlia della compagna poi si toglie la vita

Corrado Testa, agricoltore di 57 anni ha ucciso, sparandole, la figlia della compagna. La vittima, Jessica Novaro, aveva 29 anni e lavorava in un supermercato di Borghetto Santo Spirito. Dopo l'omicid ...

Un uomo apre il fuoco contro la figlia della sua compagna e poi contro sé stesso: la ragazza uccisa era una 29enne, morto anche lui ...Corrado Testa, agricoltore di 57 anni ha ucciso, sparandole, la figlia della compagna. La vittima, Jessica Novaro, aveva 29 anni e lavorava in un supermercato di Borghetto Santo Spirito. Dopo l'omicid ...