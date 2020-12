Parma-Benevento | le pagelle | i voti Gazzetta

CB_Ignoranza : Roma-Sassuolo 0-0 Parma-Benevento 0-0 Udinese-Atalanta Rinviata Lockdown in corso. Piove/nevica in tutta italia.… - SkySport : PARMA-BENEVENTO 0-0 Risultato finale ? SERIE A – 10^ giornata ?? - ManguezalFM : Campeonato Italiano - Encerrados: Verona 1 x 1 Cagliari Roma 0 x 0 Sassuolo Parma 0 x 0 Benevento Crotone 0 x 4 Na… - internewsit : #VIDEO - Parma-Benevento 0-0, Serie A: gli highlights della partita - - tuttocampo : Serie A. Le parole di Liverani dopo Parma-Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Benevento

Era la prima volta che Parma e Benevento si affrontavano nella loro storia: ebbene il match del Tardini non sarà certo da ricordare se non per questa statistica. La formazione di Liverani ...Pioggia e freddo sul Tardini. Buon pomeriggio, amici lettori di Sportparma. A partire dalle ore 15 seguiremo Parma-Benevento, decima giornata di serie A, in diretta testuale. Brutte notizie dell’ultim ...