Palermo, squadra a due facce: primi tempi da big, ma le riprese da zona retrocessione. I numeri (Di domenica 6 dicembre 2020) "primi tempi da promozione, ma le riprese che disastro!".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sul rendimento del Palermo. Dopo un avvio di stagione tormentato - tra infortuni, squalifiche e l'incubo Coronavirus -, il Palermo è risorto, ritrovando se stesso e inserendo finalmente la giusta marcia per tentare la risalita. Le prestazioni, però, sono ancora un po' altalenanti: "Prendendo, infatti, in considerazione esclusivamente i risultati dei primi tempi e quelli dei secondi tempi, si potrà vedere un Palermo con due classifiche ben diverse. Da primi posti nei primi tempi, vicino alla zona retrocessione ... Leggi su mediagol (Di domenica 6 dicembre 2020) "da promozione, ma leche disastro!".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sul rendimento del. Dopo un avvio di stagione tormentato - tra infortuni, squalifiche e l'incubo Coronavirus -, ilè risorto, ritrovando se stesso e inserendo finalmente la giusta marcia per tentare la risalita. Le prestazioni, però, sono ancora un po' altalenanti: "Prendendo, infatti, in considerazione esclusivamente i risultati deie quelli dei secondi, si potrà vedere uncon due classifiche ben diverse. Daposti nei, vicino alla...

WiAnselmo : #Palermo, squadra a due facce: primi tempi da big, ma le riprese da zona retrocessione. I numeri - Mediagol : #Palermo, squadra a due facce: primi tempi da big, ma le riprese da zona retrocessione. I numeri - Pietro_Vetrano : @EAHelp buongiorno avrei bisogno di aiuto per ripristinare la mia squadra Fut in fifa 21. Mio figlio mi ha cancel… - tifosipalermoit : Prudenza ed esperienza su un campo che scotta. A prima vista il Palermo che oggi giocherà a Foggia sarà una squadra… - BuettoG : ?? 14ª giornata Lega Pro - Girone C 06/12/'20 - ore 14 Riprendiamo subito il nostro cammino, compatti e uniti come… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo squadra Palermo, squadra a due facce: primi tempi da big, ma le riprese da zona retrocessione. I numeri Mediagol.it Foggia-Palermo: vincere per rilanciarsi. Il probabile undici

Il Palermo di Roberto Boscaglia vuole rilanciarsi dopo il pari interno per 3-3 contro la Viterbese di mercoledì scorso ...

Foggia arriva il Palermo di Boscaglia

Un Palermo che torna a giocare fuori dal "Barbera"; organico con qualche problemino all'indietro, nel pacchetto difensivo, dove forse proprio mister Boscaglia ha evidenziato nelle settimane precedenti ...

Il Palermo di Roberto Boscaglia vuole rilanciarsi dopo il pari interno per 3-3 contro la Viterbese di mercoledì scorso ...Un Palermo che torna a giocare fuori dal "Barbera"; organico con qualche problemino all'indietro, nel pacchetto difensivo, dove forse proprio mister Boscaglia ha evidenziato nelle settimane precedenti ...