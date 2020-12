Natale: Controlli a tappeto, in arrivo 70mila agenti nelle aree affollate (Di domenica 6 dicembre 2020) In vista del Natale i Controlli saranno a tappeto sia sulle autostrade che ai confini nazionali. È questo quanto dichiara Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno. Oltre 70mila agenti si prevedono nelle strade specie nelle zone di maggiore affollamento insieme agli agenti impegnati nell’operazione Strade Sicure. Controlli a tappeto Nella circolare inviata dal Viminale ai vari prefetti si legge “Si raccomanda di voler pianificare, nell’ambito dei lavori del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, mirati servizi di controllo del territorio, specie in prossimità delle festività natalizie, dedicando particolare attenzione alle aree di maggiore affollamento, in cui si possono ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 6 dicembre 2020) In vista delsaranno asia sulle autostrade che ai confini nazionali. È questo quanto dichiara Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno. Oltresi prevedonostrade speciezone di maggiore affollamento insieme agliimpegnati nell’operazione Strade Sicure.Nella circolare inviata dal Viminale ai vari prefetti si legge “Si raccomanda di voler pianificare, nell’ambito dei lavori del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, mirati servizi di controllo del territorio, specie in prossimità delle festività natalizie, dedicando particolare attenzione alledi maggiore affollamento, in cui si possono ...

