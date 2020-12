Napoli | bimba malata di SMA | salvata dal farmaco più costoso del mondo

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 6 dicembre 2020) Un grande traguardo per l’ospedale Santobono di, dove una bambina di 6 mesi è guarita dall’atrofia muscolare spinale (SMA) grazie a una terapia genica innovativa. La piccola Sofia è stata trattata con ilpiùal, utilizzato per la prima volta in Italia, e ora la rara malattia genetica è in completa regressione.: bambina di 6 mesi curata dall’atrofia muscolare Sofia è stata dimessa ed è potuta tornare a casa con i suoi genitori, dopo la terapia genica applicata al Santobono-Pausilipon per curare l’atrofia muscolare di tipo 1. Questa rara malattia colpisce una persona su 10mila nati, ed è causata dalla mutazione di un gene, l’SMN1. Comporta la perdita dei motoneuroni, essenziali per trasmettere informazioni dal cervello ai muscoli. Il post dell’ospedale ...