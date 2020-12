Migranti: due sbarchi nel Salento, soccorse 119 persone Dalla notte (Di domenica 6 dicembre 2020) Dalle 4 del mattino i volontari della Croce Rossa di Lecce, sono al lavoro per prestare assistenza umanitaria e sanitaria ai Migranti – in tutto 119 – sbarcati con due distinte imbarcazioni sulle coste salentine. Il primo sbarco è avvenuto in località Torre Castiglione di Porto Cesareo: i Migranti – 56 in tutto, quasi tutti di nazionalità egiziana e per la metà minori – sono stati soccorsi e trasportati presso il centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto per le operazioni di identificazione. L’allarme è scattato alle 4 circa quando le guardie giurate Gpg Velialpol hanno chiamato il 112 dopo aver notato una cinquantina di soggetti camminare in strada scalzi e bagnati. I carabinieri di Porto Cesareo hanno rintracciato i Migranti che vagavano lungo la sp 340 e li hanno collocati in una struttura di ristorazione abbandonata ... Leggi su noinotizie (Di domenica 6 dicembre 2020) Dalle 4 del mattino i volontari della Croce Rossa di Lecce, sono al lavoro per prestare assistenza umanitaria e sanitaria ai– in tutto 119 – sbarcati con due distinte imbarcazioni sulle coste salentine. Il primo sbarco è avvenuto in località Torre Castiglione di Porto Cesareo: i– 56 in tutto, quasi tutti di nazionalità egiziana e per la metà minori – sono stati soccorsi e trasportati presso il centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto per le operazioni di identificazione. L’allarme è scattato alle 4 circa quando le guardie giurate Gpg Velialpol hanno chiamato il 112 dopo aver notato una cinquantina di soggetti camminare in strada scalzi e bagnati. I carabinieri di Porto Cesareo hanno rintracciato iche vagavano lungo la sp 340 e li hanno collocati in una struttura di ristorazione abbandonata ...

