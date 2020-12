Microsoft sta per acquisire Kojima Productions? No, solo un piccolo fraintendimento (Di domenica 6 dicembre 2020) Uno degli eventi che segnerà per sempre la nuova generazione, sarà sicuramente il monumentale impegno che Microsoft sta investendo nel campo gaming, grazie alla ripetuta acquisizione di studi di importanza mondiale a destra e a manca. Ninja Theory, Double Fine e Obsidian sono sicuramente nomi importanti, ma è stato con l'acquisizione di Zenimax e Bethesda, che abbiamo finalmente compreso la portata delle ambizioni di Microsoft. E la cosa bella? Non è finita qui. Phil Spencer, il capo di Xbox, ha infatti confermato che le acquisizioni non sono ancora terminate e, in futuro, nuovi studi entreranno a far parte della famiglia Xbox Game Studios. La domanda è: a chi toccherà questa volta? In rete circolano già alcune voci, ma una in particolare sta "allarmando" i videogiocatori. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 6 dicembre 2020) Uno degli eventi che segnerà per sempre la nuova generazione, sarà sicuramente il monumentale impegno chesta investendo nel campo gaming, grazie alla ripetuta acquisizione di studi di importanza mondiale a destra e a manca. Ninja Theory, Double Fine e Obsidian sono sicuramente nomi importanti, ma è stato con l'acquisizione di Zenimax e Bethesda, che abbiamo finalmente compreso la portata delle ambizioni di. E la cosa bella? Non è finita qui. Phil Spencer, il capo di Xbox, ha infatti confermato che le acquisizioni non sono ancora terminate e, in futuro, nuovi studi entreranno a far parte della famiglia Xbox Game Studios. La domanda è: a chi toccherà questa volta? In rete circolano già alcune voci, ma una in particolare sta "allarmando" i videogiocatori. Leggi altro...

Da qualche giorno circola in rete un rumor che vede Microsoft interessata ad acquisire Kojima Productions, ma si tratta solo della teoria di una testata straniera.

