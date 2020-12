LIVE Slittino, Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: Pavlichenko si piazza davanti ai due Fischnaller (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.24 Recupera qualcosa nel finale, ma non riesce a scalzare Pavlichenko il nostro Dominik Fischnaller. Terzo tempo di manche e seconda piazza a un decimo e mezzo dal russo per l’azzurro. 11.22 Grande prova per Pavlichenko: primo tempo di manche e prima posizione davanti a Fischnaller con 0.273 di margine. Adesso Dominik Fischnaller al cancelletto. 11.20 Niente da fare neanche per Berzins che paga 0.835 da Kevin Fishnaller. Terza posizione recuperata dallo slittinista italiano. 11.18 Jonas Mueller tocca il bordo della pista e perde velocità. L’austriaco chiude ad oltre un secondo da Fischnaller e, probabilmente, non rimonterà posizioni. 11.16 Il polacco Tarnawski è distante ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.24 Recupera qualcosa nel finale, ma non riesce a scalzareil nostro Dominik. Terzo tempo di manche e secondaa un decimo e mezzo dal russo per l’azzurro. 11.22 Grande prova per: primo tempo di manche e prima posizionecon 0.273 di margine. Adesso Dominikal cancelletto. 11.20 Niente da fare neanche per Berzins che paga 0.835 da Kevin Fishnaller. Terza posizione recuperata dallo slittinista italiano. 11.18 Jonas Mueller tocca il bordo della pista e perde velocità. L’austriaco chiude ad oltre un secondo dae, probabilmente, non rimonterà posizioni. 11.16 Il polacco Tarnawski è distante ...

zazoomblog : LIVE Slittino Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: Repilov si mette al comando - #Slittino #Singolo #Altenberg… - zazoomblog : LIVE Slittino Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: Repilov al comando dopo la prima manche lontani Loch e Fischnaller… - zazoomblog : LIVE Slittino Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: Repilov si mette al comando lontano David Gleirscher - #Slittino… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 6 dicembre: rinviato a domani il gigante maschile. Attesa per slittino e Wierer -… - infoitsport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 6 dicembre: Dorothea Wierer cerca la rimonta, c’è Fischnaller nello slittino. Rinviat… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Slittino LIVE Slittino, Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: inizia la seconda manche, Loch e Fischnaller tentano la rimonta OA Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA 6 dicembre: Dorothea Wierer cerca la rimonta, c’è Fischnaller nello slittino

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 6 dicembre. Si avvia a conclusione il weekend riservato alle d ...

LIVE Slittino, Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: Felix Loch favorito, Dominik Fischnaller cerca il podio

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del singolo maschile di Altenberg (Germania), seconda tappa della Coppa del Mondo maschile di slittino 2020-2021. In casa Italia, i riflettor ...

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 6 dicembre. Si avvia a conclusione il weekend riservato alle d ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del singolo maschile di Altenberg (Germania), seconda tappa della Coppa del Mondo maschile di slittino 2020-2021. In casa Italia, i riflettor ...