LIVE F1, GP Sakhir in DIRETTA: il sigillo di Perez e l’amarezza di Russell. Leclerc: “Verstappen non è arrabbiato con me” (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI Sakhir LA CRONACA DEL GP DI Sakhir CHARLES Leclerc: “HO FATTO UN ERRORE, VERSTAPPEN NON E’ arrabbiato” MAX VERSTAPPEN: “DISPIACE UN RITIRO NON PER COLPE PROPRIE” MATTIA BINOTTO: “FELICE PER LA VITTORIA DI MICK SCHUMACHER IN F2” VIDEO GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI Sakhir 19.52 Si chiude qui, dunque, un clamoroso GP di Sakhir! Grazie per la cortese attenzione, ma rimanete con noi per analisi, cronache, video e dichiarazioni da Sakhir! 19.50 Brutta serata per la Ferrari. Leclerc out subito, Vettel 12° e mai con un ritmo sufficiente 19.49 Incredibile il disastro della Mercedes però, ha richiamato i piloti per un pit-stop superfluo e ha combinato un doppio ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DILA CRONACA DEL GP DICHARLES: “HO FATTO UN ERRORE, VERSTAPPEN NON E’” MAX VERSTAPPEN: “DISPIACE UN RITIRO NON PER COLPE PROPRIE” MATTIA BINOTTO: “FELICE PER LA VITTORIA DI MICK SCHUMACHER IN F2” VIDEO GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI19.52 Si chiude qui, dunque, un clamoroso GP di! Grazie per la cortese attenzione, ma rimanete con noi per analisi, cronache, video e dichiarazioni da! 19.50 Brutta serata per la Ferrari.out subito, Vettel 12° e mai con un ritmo sufficiente 19.49 Incredibile il disastro della Mercedes però, ha richiamato i piloti per un pit-stop superfluo e ha combinato un doppio ...

