Le 4 donne dello zodiaco più "piagnone". Ecco i loro segni (Di domenica 6 dicembre 2020) Alcune donne proprio non riescono a trattenere le loro lacrime. Questo avviene anche a causa degli influssi delle stelle, che le rende davvero molto emotive, ed incapaci di mantenere atteggiamenti di compostezza, in determinate circostanze. Vengono considerate le più "piagnone" dello zodiaco, e fanno parte di 4 segni zodiacali in particolare. Per loro piangere è qualcosa di veramente facile e ricorrono alle lacrime, sia nei loro momenti di gioia che in quelli di dolore. Hanno la lacrimuccia facile, proprio in tutti i casi della vita. Tra le donne i segni di cui stiamo parlando sono i seguenti. credit: pixabay/StockSnap 1. Pesci La donna dei Pesci impiega moltissimo tempo a dimenticare le sue ferite e molto spesso ...

A Valencia Marathon l'esordiente Daniele D'Onofrio fa una buona gara, mentre a Valeria Straneo non riesce il minimo olimpico ...

Operatori della Croce Rossa Sanremo in prima linea a difesa delle donne, saranno formati per riconoscere i casi di violenza (Video)

La lotta alla violenza sulle donne può partire anche da un primo fondamentale gesto nel momento in cui ci si rende conto di essere di fronte a una persona in difficoltà. Con questo spirito, su questa ...

