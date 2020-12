I video più popolari su YouTube nel 2020: da Bugo e Morgan alla canzone Karaoke. E c’è anche il “pane senza impasto”: ecco tutta la classifica (Di domenica 6 dicembre 2020) YouTube ha presentato i video musicali e non che hanno fatto maggiore tendenza durante il 2020. Un anno particolare, sicuramente di cambiamento, segnato soprattutto dalla pandemia. Così in classifica si trovano video come il sorvolo delle Frecce tricolori su Roma, il tutorial per il pane senza impasto, le parodie delle video lezioni o la clip su Milano-Roma in monopattino elettrico. Oppure, non ultimo, il video istituzionale su come indossare una mascherina. Ma c’è anche spazio per la musica e lo show, come il colpo di scena sul palco del Festival di Sanremo 2020 che ha visto protagonisti Bugo e Morgan: la clip ha totalizzato oltre 17 milioni di visualizzazioni. Tra i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020)ha presentato imusicali e non che hanno fatto maggiore tendenza durante il. Un anno particolare, sicuramente di cambiamento, segnato soprattutto dpandemia. Così insi trovanocome il sorvolo delle Frecce tricolori su Roma, il tutorial per il paneimpasto, le parodie dellelezioni o la clip su Milano-Roma in monopattino elettrico. Oppure, non ultimo, ilistituzionale su come indossare una mascherina. Ma c’èspazio per la musica e lo show, come il colpo di scena sul palco del Festival di Sanremoche ha visto protagonisti: la clip ha totalizzato oltre 17 milioni di visualizzazioni. Tra i ...

