Genovese | colpo di scena Ora c' è un altro stupro

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 6 dicembre 2020) Francesca Galici Sono due le accuse dinei confronti di Alberto: un'altra ragazza avrebbe denunciato una violenza avvenuta a Ibiza Si complica la posizione di Alberto, rampante imprenditore milanese in carcere con l'accusa di. Ma non ci sono solo le feste milanesi di Terrazza Sentimento nel mirino degli inquirenti, perché nei giorni scorsi un'altra giovanissima ha denunciatoper lo stesso motivo. Il Corriere della sera racconta che la ragazza, 23 anni, sarebbe stata violentata dall'imprenditore durante il soggiorno nella sua abitazione di Ibiza lo scorso luglio. La denuncia risale a diverse settimane fa, quando Albertoancora non era stato arrestato per lodella 18enne durante una delle feste di ...