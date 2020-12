Daydreamer, anticipazioni: Sanem disposta a tutto per riconquistare Can (Di domenica 6 dicembre 2020) Can e Sanem - Daydreamer In attesa di sbarcare in prima serata a partire da gennaio, continua l’appuntamento domenicale con Daydreamer – Le Ali del Sogno. Decisa a fare di tutto per riconquistare la fiducia di Can Divit (Can Yaman), che si è rotta nel momento in cui ha deciso di cedere a Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) la formula del suo profumo, Sanem Aydin (Demet Ozdemir) si lascerà coinvolgere in un piano studiato da Emre (Birand Tunca) e Leyla (Oznur Serceler) e, preparate le valigie, deciderà di raggiungere l’ex nell’hotel dove si sarà rifugiato per capire se deve restare a Istanbul o accettare il lavoro nei Balcani che gli ha proposto Polen (Kimya Gokce Aytac). Ecco le anticipazioni. Daydreamer: anticipazioni domenica 6 dicembre ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 6 dicembre 2020) Can eIn attesa di sbarcare in prima serata a partire da gennaio, continua l’appuntamento domenicale con– Le Ali del Sogno. Decisa a fare diperla fiducia di Can Divit (Can Yaman), che si è rotta nel momento in cui ha deciso di cedere a Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) la formula del suo profumo,Aydin (Demet Ozdemir) si lascerà coinvolgere in un piano studiato da Emre (Birand Tunca) e Leyla (Oznur Serceler) e, preparate le valigie, deciderà di raggiungere l’ex nell’hotel dove si sarà rifugiato per capire se deve restare a Istanbul o accettare il lavoro nei Balcani che gli ha proposto Polen (Kimya Gokce Aytac). Ecco ledomenica 6 dicembre ...

