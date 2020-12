Crotone-Napoli 0-4 | partenopei al terzo posto

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilbatte 4-0 ilin trasferta e risale la classifica alscavalcando il Sassuolo e agganciando la Juve a -1 dall'Inter. Azzurri in vantaggio al 31' con una magia di Insigne che spezza una partita in equilibrio. Poi a 5' dall'inizio della ripresa espulsione di Petriccione per entrata pericolosa. Al 58' arriva il raddoppio di Lozano su assist di Insigne. Ilgol è di Demme al 78'.Petagna la chiude al 91'Risultati Spezia-Lazio 1-2 Juventus-Torino 2-1, Inter-Cagliari 3-1; Verona-Cagliari 1-1, Parma-Benevento 0-0, Roma-Sassuolo 0-0, Udinese-Atalanta,0-4, ore 20.45 Sampdoria-Milan, lunedì 7/11 ore 20.45 Fiorentina-GenoaClassifica: Milan 23, Inter 21, Juventus,20, Sassuolo 19, Roma 18, Lazio 17, Verona 16, ...

SPORTTVPortugal : Bravissimo! ?? @sscnapoli | @Lor_Insigne #sporttvportugal #legaseriea #seriea #fccrotone #crotone #sscnapoli… - caterinabalivo : Che Insigne, Lozano, Demme e Petagna con assist man Mertens! Grandissimi gol! Bravo Napoli, bella vittoria a Croton… - animarossonera : @MammaUltra Complimenti anche al Napoli, la vittoria con il Crotone non è mai scontata. - enzucciov : Napoli a crotone più cinico della juventus e una cosa emerge senza #Demme non c'è equilibrio ricorda #Gattuso #CrotoneNapoli - il_mio_napoli : Domenica 6 dicembre ore 18,00: CROTONE - NAPOLI 0 - 4 Se vuoi, puoi leggere il commento su -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Napoli

CROTONE - Due goleade in campionato a distanza di una settimana: 4-0 alla Roma e adesso anche al Crotone, maltrattato allo stadio Scida dal Napoli travestito da Argentina. "Questa maglia è magica", ha ...Finiscono 0-0 le due partite pomeridiante Roma-Sassuolo e Parma-Benevento. Rinviata per maltempo Udinese-Atalanta. La Roma in dieci per oltre un ...