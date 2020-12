Bologna: Mattarella, 'mai più tragedie come a Casalecchio di Reno' (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Sono trascorsi trent'anni dal tragico 6 dicembre del 1990, in cui dodici giovani studenti vennero uccisi da un aereo militare, precipitato in fiamme sulla loro scuola, l'Istituto tecnico Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno. Quelle vite spezzate sono iscritte nella memoria della Repubblica e il ricordo dei ragazzi, dei loro nomi e dei loro volti, accomuna oggi l'intera comunità civile, che si stringe ai familiari, ai superstiti, ai soccorritori di allora e a quanti negli anni hanno poi lavorato per la ricostruzione, morale e materiale". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso. "Nulla -prosegue il Capo dello Stato- potrà mai lenire un dolore così grande. Nulla potrà cancellarlo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Sono trascorsi trent'anni dal tragico 6 dicembre del 1990, in cui dodici giovani studenti vennero uccisi da un aereo militare, precipitato in fiamme sulla loro scuola, l'Istituto tecnico Gaetano Salvemini didi. Quelle vite spezzate sono iscritte nella memoria della Repubblica e il ricordo dei ragazzi, dei loro nomi e dei loro volti, accomuna oggi l'intera comunità civile, che si stringe ai familiari, ai superstiti, ai soccorritori di allora e a quanti negli anni hanno poi lavorato per la ricostruzione, morale e materiale". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al sindaco didi, Massimo Bosso. "Nulla -prosegue il Capo dello Stato- potrà mai lenire un dolore così grande. Nulla potrà cancellarlo ...

Bologna, 30 anni fa la tragedia del Salvemini: 88 feriti, 12 studenti morti e tre militari assolti

